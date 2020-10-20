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Espreso.tvЭкономикаЦены на жилье в Украине в январе-сентябре выросли на 9%, - Госстат

Цены на жилье в Украине в январе-сентябре выросли на 9%, - Госстат


фото: ukranews
Цены на жилье в Украине в январе-сентябре выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, цены на первичном рынке недвижимости выросли на 7,1%, на вторичном - на 9,9%.

Больше всего за этот период подорожали однокомнатные квартиры. На первичном рынке их цена выросла на 8,1%, на вторичном - на 12,6%.

Также отмечается, что в июле-сентябре цены на жилье выросли на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, цены на первичном рынке выросли на 7,7%, на вторичном - 10,6%.

Отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированного Крыма и Севастополя, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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