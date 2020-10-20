 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБолее половины украинцев ассоциируют "Европейскую Солидарность" с интеграцией Украины в Евросоюз, - КМИС

Более половины украинцев ассоциируют "Европейскую Солидарность" с интеграцией Украины в Евросоюз, - КМИС

53,5% украинцев ассоциируют с интеграцией Украины в ЕС партию "Европейская Солидарность"

Таковы данные опроса КМИС .

21,5% опрошенных ассоциируют с евроинтеграцией партию "Слуга народа", 20,7% - ВО "Батькивщина", 10,9% - партию "Голос", 7,1% - УСГ, 7,1% - "ВО" Свобода "5,7% - партию" УДАР ", 4,5%" За будущее ", 4,1% -" Сила и честь ", 2,1% - ОПЗЖ, другие партии менее 2%.

Всеукраинский опрос произошел с 8 по 15 октября 2020 года, методом личного интервью с использованием планшета опрошено 1009 респондентов, проживающих в 73 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

20 октября, 2020 вторник

19 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать