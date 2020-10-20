Более половины украинцев ассоциируют "Европейскую Солидарность" с интеграцией Украины в Евросоюз, - КМИС

20 октября, 2020, 14:34

53,5% украинцев ассоциируют с интеграцией Украины в ЕС партию "Европейская Солидарность"

Таковы данные опроса КМИС .

21,5% опрошенных ассоциируют с евроинтеграцией партию "Слуга народа", 20,7% - ВО "Батькивщина", 10,9% - партию "Голос", 7,1% - УСГ, 7,1% - "ВО" Свобода "5,7% - партию" УДАР ", 4,5%" За будущее ", 4,1% -" Сила и честь ", 2,1% - ОПЗЖ, другие партии менее 2%.

Всеукраинский опрос произошел с 8 по 15 октября 2020 года, методом личного интервью с использованием планшета опрошено 1009 респондентов, проживающих в 73 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%.