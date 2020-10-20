Автобусный перевозчик FlixBus открывает три новых маршрута из Украины в Польшу и Чехию

20 октября, 2020, 16:14

Автобусный оператор FlixBus с ноября открывает три новых маршрута из Украины в Польшу и Чехию

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Автобусный оператор FlixBus открывает с 4-5 ноября три новых маршрута из Украины: Киев - Варшава - Щецин, Черновцы - Варшава (оба Польша), Львов - Острава (Чехия)", - пишет издание.

В частности, маршрут №3222 Киев-Варшава-Щецин пройдет через города Житомир, Ривне, Луцк, Люблин, Лодзь и Гожув-Велькопольский. Частота рейса - два раза в неделю.

Маршрут №3241 Черновцы - Варшава пройдет через Коломыю, Ивано-Франковск, Львов и Люблин. Частота - раз в неделю.

Маршрут №CUA025 Львов - Острава пройдет через Краков, Катовице и Богумин. Частота - раз в неделю.

По словам директора FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михала Лемана, первые два маршрута полностью соответствуют "зеленым" стандартам FlixBus.

"Третьей линией будет полностью управлять компания ACIK, но мы также будем продавать билеты на этот рейс. В автобусах ACIK есть отдельные места, обозначенные зеленой наклейкой, которые будут предназначены для пассажиров FlixBus", - отметил Леман.

По его словам, на сегодня сеть FlixBus соединяет 16 городов Украины из 12 областей с 48 городами Европы (шесть стран).

Напомним, в начале июля FlixBus открыл продажу на автобусные линии между украинскими городами.

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