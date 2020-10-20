Армия Израиля сбила ракету, выпущенную из сектора Газа
20 октября, 2020, 22:24
Во вторник, 20 октября, израильская система ПВО "Железный купол" перехватила запущенную из сектора Газа по Израилю ракету
Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Twitter.
"Армия обороны Израиля подтверждает, что система" Железный купол "сбила ракету, выпущенную из Газы. Сообщений о травмах или повреждениях нет", - говорится в сообщении.
Отметим, что в середине сентября две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля.
Just 2 hours after we exposed a terror tunnel dug from Gaza into Israel, terrorists in Gaza fired one rocket toward Israeli civilians.
The Iron Dome intercepted the rocket.
We will protect Israeli civilians
from threats above and below ground.
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