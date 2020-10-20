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Espreso.tvМирАрмия Израиля сбила ракету, выпущенную из сектора Газа

Армия Израиля сбила ракету, выпущенную из сектора Газа

Во вторник, 20 октября, израильская система ПВО "Железный купол" перехватила запущенную из сектора Газа по Израилю ракету

Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Twitter.

"Армия обороны Израиля подтверждает, что система" Железный купол "сбила ракету, выпущенную из Газы. Сообщений о травмах или повреждениях нет", - говорится в сообщении.

Отметим, что в середине сентября две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля.

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