Алиев заявил о взятии Зангелана и 24 сел
Об этом сообщает информагентство Sputnik Азербайджан.
В обращении к народу Алиев сказал, что армия заняла город Зангелан и 24 села в Зангеланском, Физулинском, Джабраильском и Ходжавендском районах.
"Зангелан - наш! Карабах - наш!" - заявил Ильхам Алиев.
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Полномасштабные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на 27 сентября.
Обе страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и заявляют о боевых потерях и жертвах среди гражданских и военнослужащих. По данным и Баку, и Еревана, противник использует тяжелое вооружение и наемников.
По данным ООН, жертвами нового обострения в районе Нагорного Карабаха стали более 50 гражданских лиц.
Международное сообщество призвала Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.
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