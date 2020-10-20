Алиев заявил о взятии Зангелана и 24 сел

20 октября, 2020, 16:35

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии города Зангелан и еще 24 сел

Об этом сообщает информагентство Sputnik Азербайджан.

В обращении к народу Алиев сказал, что армия заняла город Зангелан и 24 села в Зангеланском, Физулинском, Джабраильском и Ходжавендском районах.

"Зангелан - наш! Карабах - наш!" - заявил Ильхам Алиев.

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Полномасштабные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на 27 сентября.

Обе страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и заявляют о боевых потерях и жертвах среди гражданских и военнослужащих. По данным и Баку, и Еревана, противник использует тяжелое вооружение и наемников.

По данным ООН, жертвами нового обострения в районе Нагорного Карабаха стали более 50 гражданских лиц.

Международное сообщество призвала Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

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