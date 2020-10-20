 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАлиев заявил о взятии Зангелана и 24 сел

Алиев заявил о взятии Зангелана и 24 сел


фото: reuters
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии города Зангелан и еще 24 сел

Об этом сообщает информагентство Sputnik Азербайджан.

В обращении к народу Алиев сказал, что армия заняла город Зангелан и 24 села в Зангеланском, Физулинском, Джабраильском и Ходжавендском районах.

"Зангелан - наш! Карабах - наш!" - заявил Ильхам Алиев.

Читайте также: Азербайджан обвинил Армению в обстреле нефтепровода в 300 км от линии фронта

Полномасштабные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на 27 сентября.

Обе страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и заявляют о боевых потерях и жертвах среди гражданских и военнослужащих. По данным и Баку, и Еревана, противник использует тяжелое вооружение и наемников.

По данным ООН, жертвами нового обострения в районе Нагорного Карабаха стали более 50 гражданских лиц.

Международное сообщество призвала Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

20 октября, 2020 вторник

19 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать