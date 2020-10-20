Академик НАН Украины заявил, что коронавирус "может исчезнуть сам"
Об этом он рассказал в эфире Obozrevatel TV.
"Теоретически он может исчезнуть сам по себе - так, как исчез его" родной брат ", SARS -1 2002-2004 годов, который был в Китае", - отметил Комиссаренко.
По словам ученого, пока невозможно предсказать, в какую сторону мутирует коронавирус.
На сегодняшний день в результате мутаций он стал более заразным.
"То есть он больше цепляется к людям, но, к счастью, он не стал более летальным", - пояснил Комиссаренко.
Он добавил, что наука не может подтолкнуть вирус к желаемым мутациям в сторону его ослабления.
"Единственное, что мы можем - это подталкивать наш организм, чтобы он становился менее чувствительным к действию вируса. Именно этим и занимается вакцинация. Вакцина остается единственным эффективным профилактическим средством борьбы с вирусом", - подчеркнул Комиссаренко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
Читайте также
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула