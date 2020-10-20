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Espreso.tvОбществоАкадемик НАН Украины заявил, что коронавирус "может исчезнуть сам"

Академик НАН Украины заявил, что коронавирус "может исчезнуть сам"


фото: reuters
Директор Института биохимии НАН Украины, академик Сергей Комисаренко заявил, что в коронавирус может мутировать летально для себя, в результате чего он исчезнет

Об этом он рассказал в эфире Obozrevatel TV.

"Теоретически он может исчезнуть сам по себе - так, как исчез его" родной брат ", SARS -1 2002-2004 годов, который был в Китае", - отметил Комиссаренко.

По словам ученого, пока невозможно предсказать, в какую сторону мутирует коронавирус.

На сегодняшний день в результате мутаций он стал более заразным.

"То есть он больше цепляется к людям, но, к счастью, он не стал более летальным", - пояснил Комиссаренко.

Он добавил, что наука не может подтолкнуть вирус к желаемым мутациям в сторону его ослабления.

"Единственное, что мы можем - это подталкивать наш организм, чтобы он становился менее чувствительным к действию вируса. Именно этим и занимается вакцинация. Вакцина остается единственным эффективным профилактическим средством борьбы с вирусом", - подчеркнул Комиссаренко.

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