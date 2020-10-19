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Espreso.tvМирЖена Макрона пошла на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Жена Макрона пошла на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19


фото: AFP
Первая леди Франции Бриджит Макрон самоизолируется на неделю после контакта с больным COVID-19

Об этом сообщили в офисе президента Франции Эммануэля Макрона, информирует Радио Свобода.

Отмечается, что Макрон 15 октября контактировала с человеком, у которого 19 октября обнаружили COVID-19.

В офисе отметили, что у жены президента отсутствуют симптомы заболевания.

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