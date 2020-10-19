Жена Макрона пошла на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19
19 октября, 2020, 21:15
Первая леди Франции Бриджит Макрон самоизолируется на неделю после контакта с больным COVID-19
Об этом сообщили в офисе президента Франции Эммануэля Макрона, информирует Радио Свобода.
Отмечается, что Макрон 15 октября контактировала с человеком, у которого 19 октября обнаружили COVID-19.
В офисе отметили, что у жены президента отсутствуют симптомы заболевания.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-