Зеленский призвал лидеров церквей перевести богослужение в онлайн-режим
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.
Президент призвал представителей церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопление людей и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим.
Присутствующие представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заверили, что максимально используют и будут принимать меры для соблюдения карантинных рекомендаций.
При некоторых церквях и религиозных организациях введены социальные инициативы по закупке и передаче продуктов и всего необходимого пожилым людям и малообеспеченным с целью уменьшения их социальных контактов с потенциально больными людьми.
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