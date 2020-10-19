 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский призвал лидеров церквей перевести богослужение в онлайн-режим

Зеленский призвал лидеров церквей перевести богослужение в онлайн-режим


фото: Офіс президента
Президент Владимир Зеленский на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций призвал перевести богослужение в онлайн-режим

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Президент призвал представителей церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопление людей и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим.

Присутствующие представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заверили, что максимально используют и будут принимать меры для соблюдения карантинных рекомендаций.

При некоторых церквях и религиозных организациях введены социальные инициативы по закупке и передаче продуктов и всего необходимого пожилым людям и малообеспеченным с целью уменьшения их социальных контактов с потенциально больными людьми.

Читайте также: Зеленский: Если будет больше 9,5 тыс. инфицированных ежесуточно, введем жесткий карантин

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 октября, 2020 понедельник

больше новостей

19 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать