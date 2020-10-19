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Espreso.tvОбществоЗеленский капитулировал перед пандемией коронавируса, - Порошенко

Зеленский капитулировал перед пандемией коронавируса, - Порошенко


фото: pravda.com
Пятый президент Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский покинул Украину один на один с проблемами, которые вызвала эпидемия коронавируса

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

По словам Порошенко, врачи не получают нормальной защиты в условиях борьбы с коронавирусом.

"Мы видим статистику, что 20 тыс. врачей, медицинских работников заболели с начала пандемии. 132 врачи умерли. И только 14 семей получили выплаты по страхованию. Это уничтожение врачей", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что это классический признак "абсолютно некомпетентной и дилетантской власти".

"Президент назначил себя руководителем координационного совета по борьбе с пандемией в марте месяце. Уже в мае сказал, что он мастер спорта международного класса по борьбе с пандемией. Я хочу сказать, что этот мастер спорта международного класса капитулировал перед коронавирусом. Он покинул страну сам на один с этими проблемами. Безусловно, за это должна быть четкая и твердая ответственность ", - отметил он.

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