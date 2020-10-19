Заставляли выполнять "черные" работы: в Днепропетровской области разоблачили трудовое рабство

19 октября, 2020, 20:07

В Апостоловском районе Днепропетровской области разоблачили группу лиц, которые вербовали людей с уязвимых групп населения в трудовое рабство

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что правоохранители в Днепропетровской области установили, что группа, состоящая из шести человек, жителей города Апостолово, в течение 2019-2020 годов вербовала людей с уязвимых групп населения, обещая проживание, питание и достойную оплату.

"Заробитчане работали на полях в Апостоловском районе, не имели возможности свободно покинуть место работы и были вынуждены почти даром выполнять "черные" работы", - говорится в сообщении.

Так, в рамках расследования по местам проживания фигурантов состоялись санкционированные обыски, в результате которых полицейские изъяли вещественные доказательства - почти 300 тыс. грн, 650 литров спирта, более тысячи пачек сигарет, "черновые" записи и компьютерную технику.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о вручении трем фигурантам уведомление о подозрении.

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