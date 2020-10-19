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Espreso.tvОбществоЗапрет распространять книгу о "Деле Стуса" - это сценарий возвращения Украины в орбиту "русского мира" - пресс-служба партии "Европейская Солидарность"

Запрет распространять книгу о "Деле Стуса" - это сценарий возвращения Украины в орбиту "русского мира" - пресс-служба партии "Европейская Солидарность"


фото: 100krokiv.info
Решение Дарницкого районного суда о запрете распространять книгу Вахтанга Кипиани "Справа Василя Стуса" из-за упоминания в ней лидера пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука является прямым доказательством сценария возвращения Украины в орбиту "русского мира", который реализует действующая власть Украины. Решение суда вводит в независимой Украине классическую цензуру, присущую отсталым тоталитарным странам, и перечеркивает всякие перспективы построения в Украине свободного демократического общества

Ползучий реванш "пятой колонны" Кремля уже дошел до запрета исторической правды о репрессиях тоталитарного режима против выдающегося деятеля украинской национально-освободительной борьбы.

Каждый политик должен нести ответственность за свои действия, поэтому попытка Медведчука скрыть свою роль в "деле Стуса" является попыткой исказить факты. А запрет распространять историческую книгу с достоверными данными возвращает наше государство во времена сталинских репрессий, когда все украинское уничтожалось.

"Европейская Солидарность" считает подобное "правосудие" недопустимым и призывает все политические силы, участвующие в избирательном процессе, дать публичную оценку таким действиям пророссийской ОПЗЖ.

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