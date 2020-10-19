Заморозки и порывистый ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде 20 октября
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"Холодная воздушная масса арктического происхождения напомнит коммунальщикам, что надо поскорее проверять состояние теплосетей", - отметила синоптик.
Так, ближайшей ночью ожидается +1 °C ... +6 °C, местами даже заморозки.
Завтра днем в большинстве областей предполагается +8 °C ... +13 °C, на юге + 12 °C ... +16 °C.
20 октября на севере Украины есть вероятность локальных небольших дождей. А так практически повсеместно без осадков.
Также завтра в Украине ожидаются туманы.
Ветер будет с северо-запада, на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине - порывистый.
"В Киеве 20 октября существенные осадки - вряд ли, а вот ветер будет порывистым, чем усилит ощущение холода", - отметила пани Диденко.
Ближайшей ночью в Киеве ожидается +3 °C ... +6 °C, в окрестностях заморозки, завтра днем всего +9 °C ... +10 °C.
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