Заморозки и порывистый ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде 20 октября

19 октября, 2020, 14:06

В Украине 20 октября ожидаются туманы, а на севере Украины есть вероятность небольших дождей

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Холодная воздушная масса арктического происхождения напомнит коммунальщикам, что надо поскорее проверять состояние теплосетей", - отметила синоптик.

Так, ближайшей ночью ожидается +1 °C ... +6 °C, местами даже заморозки.

Завтра днем в большинстве областей предполагается +8 °C ... +13 °C, на юге + 12 °C ... +16 °C.

20 октября на севере Украины есть вероятность локальных небольших дождей. А так практически повсеместно без осадков.

Также завтра в Украине ожидаются туманы.

Ветер будет с северо-запада, на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине - порывистый.

"В Киеве 20 октября существенные осадки - вряд ли, а вот ветер будет порывистым, чем усилит ощущение холода", - отметила пани Диденко.

Ближайшей ночью в Киеве ожидается +3 °C ... +6 °C, в окрестностях заморозки, завтра днем всего +9 °C ... +10 °C.

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