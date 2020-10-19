Из-за вмешательства в выборы в США: Facebook удалил аккаунт нардепа Деркача

Об этом сообщает BuzzFeed News, передает Цензор.Нет .

"Мы удалили этот аккаунт и эту страницу за нарушение нашей политики по использованию нашей платформы людьми, которые принимают участие в операциях по осуществлению влияния на выборы", - сказал BuzzFeed News представитель Facebook.

Деркач также прокомментировал случившееся.

"Мой аккаунт в Facebook был заблокирован после публикации американскими СМИ моего заявления о существовании ноутбука, принадлежащего украинским правоохранительным органам, с помощью которого проводились незаконные платежи компаниям, близким к семье Байдена", - сказал Деркач.

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