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Espreso.tvОбществоИз-за вмешательства в выборы в США: Facebook удалил аккаунт нардепа Деркача

Из-за вмешательства в выборы в США: Facebook удалил аккаунт нардепа Деркача

Facebook заблокировал аккаунт народного депутата Андрея Деркача за вмешательство в американские выборы

Об этом сообщает BuzzFeed News, передает Цензор.Нет .

"Мы удалили этот аккаунт и эту страницу за нарушение нашей политики по использованию нашей платформы людьми, которые принимают участие в операциях по осуществлению влияния на выборы", - сказал BuzzFeed News представитель Facebook.

Деркач также прокомментировал случившееся.

"Мой аккаунт в Facebook был заблокирован после публикации американскими СМИ моего заявления о существовании ноутбука, принадлежащего украинским правоохранительным органам, с помощью которого проводились незаконные платежи компаниям, близким к семье Байдена", - сказал Деркач.

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