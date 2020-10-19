Из-за обработки личных данных: Instagram подозревают в преступлениях против детей

19 октября, 2020, 18:17

В ЕС начали расследование против Instagram за обработку личных данных детей в соцсети

Об этом сообщает BBC .

Как отмечается, расследование комиссара Ирландии по защите данных (DPC) было начато из-за жалоб о том, что Instagram сделал контактную информацию в корпоративных аккаунтах доступной для всех, кто имеет доступ к приложению.

"Регуляционный орган Ирландии изучает, есть ли в Facebook правовая основа для обработки персональных данных детей и применяет ли он адекватные меры защиты и ограничения в отношении детей в Instagram", - говорится в сообщении.

Так, соцсеть может столкнуться с большим штрафом, если выяснится, что платформа нарушает законы о конфиденциальности.

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