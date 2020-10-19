Из-за долгов: в Черновцах заявили о возможном срыве отопительного сезона
Об этом сообщает издание "Молодой буковинец" со ссылкой на пресс-службу АО "Черновцыгаз".
"Из-за снижения температуры встал вопрос о необходимости начала отопительного сезона. Несмотря на заявления чиновников о готовности теплосетей к старту отопительного сезона, дома Черновцов могут и в дальнейшем остаться без отопления. Поскольку из-за задолженности, что только накапливается, АО "Черновцыгаз" не имеет права осуществлять распределение газа теплоснабжающих предприятий - "Черновцытеплокоммунэнерго", - говорится в сообщении.
На начало октября долг за услуги распределения природного газа составил 26,1 млн грн
"Подобные действия или бездействие ставят под угрозу своевременное начало отопительного периода для десятков тысяч потребителей тепла областного центра", - отметили на предприятии.
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