Из-за долгов: в Черновцах заявили о возможном срыве отопительного сезона

19 октября, 2020, 15:31

"Черновцыгаз" предупреждает о возможном срыве отопительного сезона из-за долгов "Черновцытеплокоммунэнерго"

Об этом сообщает издание "Молодой буковинец" со ссылкой на пресс-службу АО "Черновцыгаз".

"Из-за снижения температуры встал вопрос о необходимости начала отопительного сезона. Несмотря на заявления чиновников о готовности теплосетей к старту отопительного сезона, дома Черновцов могут и в дальнейшем остаться без отопления. Поскольку из-за задолженности, что только накапливается, АО "Черновцыгаз" не имеет права осуществлять распределение газа теплоснабжающих предприятий - "Черновцытеплокоммунэнерго", - говорится в сообщении.

На начало октября долг за услуги распределения природного газа составил 26,1 млн грн



"Подобные действия или бездействие ставят под угрозу своевременное начало отопительного периода для десятков тысяч потребителей тепла областного центра", - отметили на предприятии.