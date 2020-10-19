Иск Медведчука против книги о Стусе: судья признал недостоверной цитату из издания диссидентов 1980 года, - Кипиани

19 октября, 2020, 22:05

Журналист Вахтанг Кипиани заявил, что судья при рассмотрении иска Виктора Медведчука против книги "Дело Василия Стуса" признал недостоверной цитату из издания диссидентов 1980 года

Об этом он сказал в эфире Еспресо.

"В исковом заявлении Медведчука было 9 эпизодов. Там были и те, о которых мне адвокаты говорили: "сложно будет доказать, что ты не имел цели оскорбить Медведчука, к примеру, назвав его" сыном полицая". На самом деле я его сыном полицая не называл, а вот в тексте книги эти слова есть. Так вот что интересно, судья как раз этот самое сложное и самое скандальное выражение почему-то проигнорировал, но определил, что есть три выражения, которые являются недостоверными и нарушают личные неимущественные права Виктора Медведчука. Первое выражение: "Была ли возможность у Стуса выбрать меньшее зло", второе: "Медведчук на суде признал, что все преступления якобы совершенные его подзащитным заслуживают наказания" и третье "он фактически поддержал обвинения, зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты". Когда я вернулся в редакцию, где я работаю, я решил почитать как эти выражения звучат в тексте книги ", - сказал Кипиани.

По его словам, оказалось, что второе выражение, судья Заставенко считает недостоверным - принадлежит не ему.

"Я процитировал известный диссидентский источник, называется "Хроника текущих событий". Это главный источник информации о диссидентском движении, это журнал подпольный. Этот журнал вышел в 1980 году. И судья Заставенко фактически признала эту информацию такой, которая порочит честь и достоинство Медведчука" - сказал Кипиани.

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