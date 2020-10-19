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Espreso.tvСпортЯ принесу большую победу для Украины, - Редкач о бое с чемпионом мира в 4 категориях

Я принесу большую победу для Украины, - Редкач о бое с чемпионом мира в 4 категориях


фото: Getty Images
Украинский боксер Иван Редкач ждет боя с бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях американцем Эдриеном Бронером

Об этом Редкач сообщил в Instgaram.

Украинец признался, что очень скучает по рингу.

"Скучаю по рингу и очень волнуюсь по поводу своего следующего боя. Я принесу большую победу для Украины. Жду тебя, четырехкратный чемпион мира в четырех весовых категориях, Эдриен Бронер", - написал Редкач.

Свой предыдущий поединок Эдриен Бронер провел в январе 2019 года и проиграл чемпиону WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) филиппинцу Мэнни Пакьяо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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