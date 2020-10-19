Втрое больше, чем партия: кандидат в мэры Киева Верещук потратила на агитацию более чем 22 млн грн, - Честно

Об этом сообщает "Честно".

"Кампанию Верещук полностью оплатила Киевская городская партийная организация "Слуги народа" со своего счета. В промежуточном отчете указано более 25 млн грн. В свою очередь киевский центр декларирует в отчете более 6,7 млн грн, что является его собственными деньгами. Поэтому оба избирательных фонда профинансировали средствами партии, происхождение которых неизвестно. О взносах на текущие партийные счета "Слуга народа" будет отчитываться уже после выборов ", - говорится в сообщении.

"Честно" отмечает, что сейчас на агитацию Верещук потрачено чуть более 22 млн. Львиная доля приходится на оплату эфирного времени на телевидении - 14,7 млн. Стоимость наружной рекламы кандидата от начала избирательной кампании превысила 5,6 млн. За рекламу в интернете, согласно отчету, оплатили почти 1,3 млн, из них в Facebook - 784 тыс. грн. Также печатали агитационные листовки, изготавливали брендированные защитные маски и силиконовые браслеты.

На распространение печатной продукции из избирательного фонда Верещук не потрачено ни копейки, хотя агитационные листовки раздавали из рук в руки. Это могли быть волонтеры, или оплату этих услуг могли осуществить со счета организации, или же заплатить наличными, которые вне избирательного фонда. Движение мониторило, как работают агитаторы в Киеве. Раздатчики листовок признавались журналистам, что им платят 500 грн в день на руки.

"Примечательно и то, что за изготовление видеороликов из избирательного фонда кандидата тоже не платили. Самая большая статья расходов со счета организации - почти 5,3 млн на наружную рекламу и рекламу в лифтах", - говорится в сообщении.

Также в отчете есть расходы в размере 540 тыс. грн на печать агитационных материалов и значительно скромнее по сравнению с "госпожой мэр" оплаты наружной рекламы, эфиров на телевидении и тому подобное.

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