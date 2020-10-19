Всплеск коронавируса в Польше: на национальном стадионе в Варшаве разместят временный госпиталь

19 октября, 2020, 11:32

В связи с резким ростом числа зараженных коронавирусом в Польше на национальном стадионе в Варшаве откроют временный госпиталь

Об этом сообщил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер, передает dziennik.pl.

По его словам, в конференц-залах стадиона в ближайшее время будет развернуто 500 коек для пациентов с COVID-19, некоторые из которых будут обеспечены кислородом.

"Мы видим резкий всплеск заболеваемости, поэтому нам необходимо обеспечить места для госпитализации тех, кто в этом нуждается", - отметил Мюллер.

Напомним, что в Польше 17 октября зарегистрировали 9622 случая инфицирования COVID-19 - рекордное количество заболеваний в сутки для страны. 84 человека умерли.

Всего в Польше подтверждено более чем 167 000 случаев заражения коронавирусом, включая 3 524 летальных случаях и более 90 000 - выздоровления.

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