Всплеск коронавируса в Польше: на национальном стадионе в Варшаве разместят временный госпиталь
Об этом сообщил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер, передает dziennik.pl.
По его словам, в конференц-залах стадиона в ближайшее время будет развернуто 500 коек для пациентов с COVID-19, некоторые из которых будут обеспечены кислородом.
"Мы видим резкий всплеск заболеваемости, поэтому нам необходимо обеспечить места для госпитализации тех, кто в этом нуждается", - отметил Мюллер.
Напомним, что в Польше 17 октября зарегистрировали 9622 случая инфицирования COVID-19 - рекордное количество заболеваний в сутки для страны. 84 человека умерли.
Всего в Польше подтверждено более чем 167 000 случаев заражения коронавирусом, включая 3 524 летальных случаях и более 90 000 - выздоровления.
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