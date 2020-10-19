Война в Нагорном Карабахе: стороны готовы провести новые переговоры

19 октября, 2020, 22:57

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о готовности провести новые переговоры о перемирии в Нагорном Карабахе

Об этом Алиев и Пашинян сказали в интервью ТАСС, передает "РБК-Украина".



"Конфликт должен решаться исключительно мирным путем. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить", - сказал Пашинян.

Алиев сказал, что азербайджанская сторона тоже готова встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования". Президент Азербайджана также заверил, что в Баку "готовы для любых контактов" .

При этом он отметил, что Баку готов быстро прекратить военные действия, если позиция Еревана на переговорах будет конструктивной.

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