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Espreso.tvОбществоВласти Нью-Йорка запретили проведение свадьбы хасидов: на праздник к внуку раввина пригласили 10 тыс. гостей

Власти Нью-Йорка запретили проведение свадьбы хасидов: на праздник к внуку раввина пригласили 10 тыс. гостей


фото: The NYT
Власти штата пригрозили наложением ежедневного штрафа в размере $ 10 тыс. за проведение свадьбы: община хасидов обвинила власти в "необоснованном" преследовании по религиозному признаку

Об этом сообщил The New York Times, передает Hromadske.

Руководство штата Нью-Йорк приняло "экстраординарные меры", чтобы отменить праздник: в ситуацию лично вмешался глава департамента здравоохранения Нью-Йорка, который поручил своим заместителям вручить организаторам свадьбы приказ с требованием соблюдать эпидемиологические меры безопасности.

Глава департамента издал постановление по статье 16, за нарушение которой предусмотрен ежедневный штраф $10 тыс.

Власти ожидали, что на такую свадьбу приедут около 10 тыс. гостей, некоторые чиновники штата также получили приглашение, они подтвердили изданию, что ряд приглашенных гостей - из эпицентров распространения COVID-19.

Хасиды рассказали, что свадьбу 19 октября должен праздновать внук раввина синагоги, что свадебная церемония и трапеза будут доступны только "близким членам семьи", а широкие массы пригласили только "на короткий промежуток времени".

Не обошлось без обвинений властей в преследовании по религиозному принципу. Несмотря на такую критику, хасиды согласились отменить приглашение многочисленным гостям, а празднование провести в небольшом кругу семьи.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо вмешался и заявил, что проведение масштабной свадьбы слишком рискованно.

"Мое предложение: устройте небольшую свадьбу в этом году. В следующем году у нас будет большая свадьба. Если пригласите меня, я приду", - сказал он.

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