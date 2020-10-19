Великобритания и США обвинили шестерых российских хакеров в атаках на серверы украинского правительства
Об этом сообщает ВВС.
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против шестерых граждан России по делу о хакерских атаках, коснувшихся, в частности, зимней Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году и выборов президента Франции в 2017 году.
По данным Минюста США, кроме Олимпиады хакеры в 2015-2017 годах атаковали серверы правительства Украины. В 2018 году их мишенью стали грузинские компании и ведомства. По данным ведомства, обвиняемые были сотрудниками ГРУ. Об этом же сообщают и британские спецслужбы. По их информации, россияне входили в специальное подразделение номер 74455.
Британские власти также связали это подразделение с атаками на киберинфраструктуру следующей Олимпиаде в Токио, перенесенной на 2021 год.
По данным британских спецслужб, в Пхенчхане сотрудники ГРУ под видом северокорейских и китайских хакеров попытались обрушить сайт Олимпиады и отключить wifi на стадионе во время церемонии открытия Игр.
Также американские власти обвиняют россиян в создании компьютерного вируса NotPetya, который заразил серверы десятков крупнейших мировых компаний. Ущерб от него оценивается в миллиард долларов.
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