Великобритания и США обвинили шестерых российских хакеров в атаках на серверы украинского правительства

19 октября, 2020, 21:41

Власти Великобритании и США одновременно выдвинули обвинения относительно шести россиян, которых они считают сотрудниками ГРУ, в связи с хакерскими атаками на серверы украинского правительства, сайты Олимпиад и на предвыборный штаб президента Франции

Об этом сообщает ВВС.

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против шестерых граждан России по делу о хакерских атаках, коснувшихся, в частности, зимней Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году и выборов президента Франции в 2017 году.

По данным Минюста США, кроме Олимпиады хакеры в 2015-2017 годах атаковали серверы правительства Украины. В 2018 году их мишенью стали грузинские компании и ведомства. По данным ведомства, обвиняемые были сотрудниками ГРУ. Об этом же сообщают и британские спецслужбы. По их информации, россияне входили в специальное подразделение номер 74455.

Британские власти также связали это подразделение с атаками на киберинфраструктуру следующей Олимпиаде в Токио, перенесенной на 2021 год.

По данным британских спецслужб, в Пхенчхане сотрудники ГРУ под видом северокорейских и китайских хакеров попытались обрушить сайт Олимпиады и отключить wifi на стадионе во время церемонии открытия Игр.

Также американские власти обвиняют россиян в создании компьютерного вируса NotPetya, который заразил серверы десятков крупнейших мировых компаний. Ущерб от него оценивается в миллиард долларов.