В Ивано-Франковской области от коронавируса умер 8-летний мальчик
Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.
"Ребенок умер в больнице города Коломыи. Мальчик был воспитанником Печенежинской школы-интерната", - написал он.
Ребенка привезли в больницу в четверг вечером.
"В 21:00 был госпитализирован сразу в отделение реанимации в очень тяжелом состоянии, с пневмониями, с осложнениями очень серьезными. Был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге.
В пятницу у ребенка подтвердили COVID-19.
"К сожалению, 17 числа, в субботу, он умер. Врачи не смогли его спасти", - добавил министр.
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