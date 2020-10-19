В Ивано-Франковской области от коронавируса умер 8-летний мальчик

19 октября, 2020, 11:49

В Коломые из-за осложнений COVID-19 умер 8-летний мальчик

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

"Ребенок умер в больнице города Коломыи. Мальчик был воспитанником Печенежинской школы-интерната", - написал он.

Ребенка привезли в больницу в четверг вечером.

"В 21:00 был госпитализирован сразу в отделение реанимации в очень тяжелом состоянии, с пневмониями, с осложнениями очень серьезными. Был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге.

В пятницу у ребенка подтвердили COVID-19.