В ВСУ военный умер от COVID-19, - Медсилы
Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.
"К сожалению в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 14-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий (Киевская область) 29 сентября был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Тогда же получил положительный ПЦР-тест. Несмотря на проводимую терапию у пациента нарастали признаки дыхательной недостаточности. 18 октября состояние здоровья ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Военнослужащий, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания. Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по состоянию на 10:00 19 октября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 1060 человек. Всего за время пандемии выздоровели 3 тыс. 270 человек. На изоляции находятся 453 человека.
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