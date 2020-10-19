В ВСУ военный умер от COVID-19, - Медсилы

19 октября, 2020, 13:05

В Вооруженных Силах зафиксированы 14 смертей от COVID-19

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"К сожалению в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 14-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий (Киевская область) 29 сентября был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Тогда же получил положительный ПЦР-тест. Несмотря на проводимую терапию у пациента нарастали признаки дыхательной недостаточности. 18 октября состояние здоровья ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Военнослужащий, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания. Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 10:00 19 октября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 1060 человек. Всего за время пандемии выздоровели 3 тыс. 270 человек. На изоляции находятся 453 человека.