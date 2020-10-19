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Espreso.tvЭкономикаВ Укроборонпроме заявили об экономии более 0,5 млрд гривен благодаря закупкам через Prozorro

В Укроборонпроме заявили об экономии более 0,5 млрд гривен благодаря закупкам через Prozorro


фото: focus.ua
Укроборонпром за 9 месяцев смог сэкономить 524 млн грн на закупках благодаря переходу на систему Prozorro

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

"Благодаря переходу на систему Prozorro предприятия Укробонпрома по итогам 9 месяцев 2020 года сэкономили более 524 млн грн", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, 166 млн грн удалось сэкономить на агрегированных закупках когда товар или услуга покупались совместно в пределах одного тендера для всех или нескольких предприятий концерна. В частности, на централизованной закупке станков концерн сэкономил в 52,5 млн грн, газа - 50 млн грн, электроэнергии - 33 млн грн, страховании грузов - 21,6 млн грн, аудиторских услугах - 5,67 млн грн, бронировании отелей - 2 млн грн , талонах на топливо - 1,3 млн грн.

Отмечается, что за три квартала 2020 года Укрборонпром объявил и провел около 16 000 тендеров общей стоимостью более 5,5 млрд гривен. Больше всего предприятия Укроборонпрома закупали электроэнергию и газ, производственное оборудование и составляющие к нему, смазочное масло и охлаждающие жидкости, запасные части.

Благодаря открытым и прозрачным процедурам закупок более 5000 поставщиков приняли участие в тендерах: в среднем 2,2 поставщики соревновались за победу в каждом из них.

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