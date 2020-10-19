В Украине сняли фильм о Революции на граните
Об этом сообщает "Радио Свобода".
47-минутный фильм создали Ирина Малыхина (идея, журналист, продюсер), Дмитрий Джулай (режиссер, сценарий, монтаж) и Евгения Степченко (продюсирование, архив).
В ленте протестующие и представители тогдашней власти через 30 лет вспоминают те события.
Студенческая акция в 1990 году продолжалась 16 дней. Участники протестовали против коммунистического правительства УРСР и нового союзного договора и требовали назначения новых выборов на весну 1991 года.
Молодые люди разбили палаточный городок на центральной площади Киева, что сейчас называется Майдан Независимости. 18 октября голодовка студентов в Киеве завершилось.
Революцию на граните называют первым украинским Майданом и считают, что она приблизила обретение Украиной независимости.
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