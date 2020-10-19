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Espreso.tvОбществоВ Украине сняли фильм о Революции на граните

В Украине сняли фильм о Революции на граните


фото: www.radiosvoboda.org
В воскресенье, 18 октября, в Украине презентовали документальный фильм об акции протеста студентов в Киеве в 1990 году, которую назвали Революцией на граните

Об этом сообщает "Радио Свобода".

47-минутный фильм создали Ирина Малыхина (идея, журналист, продюсер), Дмитрий Джулай (режиссер, сценарий, монтаж) и Евгения Степченко (продюсирование, архив).

В ленте протестующие и представители тогдашней власти через 30 лет вспоминают те события.

Студенческая акция в 1990 году продолжалась 16 дней. Участники протестовали против коммунистического правительства УРСР и нового союзного договора и требовали назначения новых выборов на весну 1991 года.

Молодые люди разбили палаточный городок на центральной площади Киева, что сейчас называется Майдан Независимости. 18 октября голодовка студентов в Киеве завершилось.

Революцию на граните называют первым украинским Майданом и считают, что она приблизила обретение Украиной независимости.

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