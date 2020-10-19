В Раде предлагают штрафовать депутатов на 17 тыс. грн за пребывание без маски под куполом

19 октября, 2020, 13:39

Нардеп-"слуга" Михаил Радуцкий предложил штрафовать депутатов за пребывание без маски в зале заседаний

Об этом заявил голова комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп-"слуга" Михаил Радуцкий на заседании согласительного совета, передает "Укринформ".

"Я бы хотел сейчас предложить по поводу масок в зале Верховной Рады. Если авторы проекта постановления, которое внесли народные депутаты Крулько и Тимошенко (фракция "Батькивщина" - ред.), не против, то мы можем завтра правкой внести в это постановление на комитете - ношение масок в Верховной Раде и штраф ", - сказал Радуцкий.

Депутат отметил, что штраф будет "таким, как и для обычных людей, - 17 тыс. грн".

По словам Радуцкого, штрафы будут высчитывать из заработной платы депутатов-нарушителей.

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что соответствующее постановление парламент сможет рассмотреть 3 ноября.

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