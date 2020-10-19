В Николаеве агитаторша "слуг народа" предлагала 250 грн за контакты избирателей
Об этом сообщает Общественное радио.
Как сообщает координатор Гражданской сети ОПОРА Дмитрий Башенный, один из представителей организации подошел к агитатору от партии "Слуга народа", чтобы увидеть, какие материалы раздает женщина и соответствуют ли они требованиям законодательства. Но после того, как женщина узнала, что разговаривает с официальным наблюдателем, она исчезла в неизвестном направлении.
"Это был наш наблюдатель, который работает в Николаеве. Здесь были прямые признаки уголовного преступления. Поэтому мы вызвали патрульную полицию. И пока правоохранители ехали - агитаторша куда-то исчезла. После этого мы ее не видели. Ее описание полиции мы предоставили ", - сказал Башенный.
Кроме того, в сети ОПОРА отметили, что агитаторша раздавала информационные листки без исходных данных. В партии "Слуга народа" наблюдателям пообещали разобраться с этим случаем.
Глава Николаевского штаба "Слуг народа" Денис Денисенко заявил, что это была "какая-то ошибка и они уже провели работу со своими агитаторами".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-