В Николаеве агитаторша "слуг народа" предлагала 250 грн за контакты избирателей

19 октября, 2020, 20:28

В Николаеве возле палатки с изображением кандидата на должность мэра от "слуг народа" Татьяны Домбровской неизвестная женщина предложила 250 грн за распространение агитационных материалов, сбор контактов избирателей и за голос "за любого кандидата"

Об этом сообщает Общественное радио.

Как сообщает координатор Гражданской сети ОПОРА Дмитрий Башенный, один из представителей организации подошел к агитатору от партии "Слуга народа", чтобы увидеть, какие материалы раздает женщина и соответствуют ли они требованиям законодательства. Но после того, как женщина узнала, что разговаривает с официальным наблюдателем, она исчезла в неизвестном направлении.

"Это был наш наблюдатель, который работает в Николаеве. Здесь были прямые признаки уголовного преступления. Поэтому мы вызвали патрульную полицию. И пока правоохранители ехали - агитаторша куда-то исчезла. После этого мы ее не видели. Ее описание полиции мы предоставили ", - сказал Башенный.

Кроме того, в сети ОПОРА отметили, что агитаторша раздавала информационные листки без исходных данных. В партии "Слуга народа" наблюдателям пообещали разобраться с этим случаем.

Глава Николаевского штаба "Слуг народа" Денис Денисенко заявил, что это была "какая-то ошибка и они уже провели работу со своими агитаторами".