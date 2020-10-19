В Киеве за сутки нашли 4 снаряда времен Второй мировой войны
19 октября, 2020, 15:15
В Киеве пиротехники 18 октября изъяли и обезвредили четыре артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева в Facebook.
"Да, в лесах Деснянского района г. Киева на ул. Радистов, ул. Крайний и просп. Лесном жителями столицы выявлено 2 артиллерийских снаряда Д-76 мм, 1 артиллерийский снаряд Д-122 мм и 1 артиллерийский снаряд Д-150 мм", - говорится в сообщении.
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В ГСЧС также добавили, что обнаруженные боеприпасы изъяты и обезврежены на полигоне.
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