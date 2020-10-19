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Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки нашли 4 снаряда времен Второй мировой войны

В Киеве за сутки нашли 4 снаряда времен Второй мировой войны


фото: dsns.gov.ua
В Киеве пиротехники 18 октября изъяли и обезвредили четыре артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева в Facebook.

"Да, в лесах Деснянского района г. Киева на ул. Радистов, ул. Крайний и просп. Лесном жителями столицы выявлено 2 артиллерийских снаряда Д-76 мм, 1 артиллерийский снаряд Д-122 мм и 1 артиллерийский снаряд Д-150 мм", - говорится в сообщении.

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В ГСЧС также добавили, что обнаруженные боеприпасы изъяты и обезврежены на полигоне.

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