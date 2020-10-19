19 октября, 2020, 08:13

Движение по улице Оноре де Бальзака в Киеве частично перекрыли с 8 до 21 часа из-за работ по асфальтированию

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на информацию от Киевавтодора.

"С 8:00 до 21:00 19 октября на части улицы Бальзака перекроют движение", - говорится в сообщении мэрии, обнародованном в ночь на понедельник, со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Как отметили в Киевавтодоре, на улице Бальзака продолжается средний ремонт. Покрытие дорожники обновляют на участке от улицы Драйзера до пешеходного моста над скоростным трамваем.

"В течение 19 октября участок будут асфальтировать. Во время работ движение будет перекрыто", - уточнили в столичной мэрии.

Также в КГГА добавили, что объехать ремонтную зону можно по четной стороне улицы Бальзака.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо