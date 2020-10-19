В КСУ оспаривают закон об объединении теробщин

19 октября, 2020, 14:07

В Конституционный суд поступило представление 51 депутата о законности отдельных положений закона "О добровольном объединении территориальных общин"

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Конституционный Суд Украины 19 октября поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины положений пункта 6 части первой статьи 4, части третьей статьи 11 Закона Украины "О добровольном объединении территориальных общин", - говорится в сообщении.

Субъект права на представление считает, что этот закон не соответствует ряду статей Конституции, а "его правоприменение приводит к нарушению гарантированных Конституцией принципов организации местного самоуправления в Украине и сужению права территориальных общин на добровольное объединение».

Представление направили депутаты от ОПЗЖ Василий Нимченко, Татьяна Плачкова и Наталья Приходько.