В КСУ оспаривают закон об объединении теробщин
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"В Конституционный Суд Украины 19 октября поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины положений пункта 6 части первой статьи 4, части третьей статьи 11 Закона Украины "О добровольном объединении территориальных общин", - говорится в сообщении.
Субъект права на представление считает, что этот закон не соответствует ряду статей Конституции, а "его правоприменение приводит к нарушению гарантированных Конституцией принципов организации местного самоуправления в Украине и сужению права территориальных общин на добровольное объединение».
Представление направили депутаты от ОПЗЖ Василий Нимченко, Татьяна Плачкова и Наталья Приходько.
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