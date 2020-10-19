В Днепре в больнице имени Мечникова открыли еще один корпус для пациентов с COVID-19
19 октября, 2020, 16:57
В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова открыли дополнительный корпус для пациентов с коронавирусом
Об этом сообщил главный врач учреждения Сергей Рыженко.
"Старый корпус для новых больных. В самые тяжелые времена наш исторический терапевтический корпус был местом массового спасения жизней. Сегодня мы открываем второй фронт спасения больных от коронавирусных пневмоний", - сказал он.
По словам Рыженко, на данный момент в больнице находятся 103 тяжелых пациента с пневмониями, состояние 22 из них критическое.
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