В Днепре в больнице имени Мечникова открыли еще один корпус для пациентов с COVID-19

19 октября, 2020, 16:57

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова открыли дополнительный корпус для пациентов с коронавирусом

Об этом сообщил главный врач учреждения Сергей Рыженко.

"Старый корпус для новых больных. В самые тяжелые времена наш исторический терапевтический корпус был местом массового спасения жизней. Сегодня мы открываем второй фронт спасения больных от коронавирусных пневмоний", - сказал он.

По словам Рыженко, на данный момент в больнице находятся 103 тяжелых пациента с пневмониями, состояние 22 из них критическое.