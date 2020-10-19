В Черкасской области люди протестуют против "красной" зоны карантина

19 октября, 2020, 14:55

В Смеле (Черкасская область) протестуют под горсоветом из-за внедрения карантинных ограничений, которые предусматривает "красная" зона

Об этом сообщает "Общественное Черкассы".

На площади собрались около сотни смелян. Люди просят не закрывать детсады. Также на акцию пришли и предприниматели с требованием не запрещать им продолжать деятельность на время карантина.

По словам заместителя городского головы Смелы Павла Кондратенко, городская комиссия смогла договориться с государственной, чтобы в городе оставили регулярные, нерегулярные перевозки автобусным, железнодорожным транспортом. Все остальные ограничения применяются.