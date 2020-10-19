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Espreso.tvОбществоВ Черкасской области люди протестуют против "красной" зоны карантина

В Черкасской области люди протестуют против "красной" зоны карантина


фото: suspilne.media
В Смеле (Черкасская область) протестуют под горсоветом из-за внедрения карантинных ограничений, которые предусматривает "красная" зона

Об этом сообщает "Общественное Черкассы".

На площади собрались около сотни смелян. Люди просят не закрывать детсады. Также на акцию пришли и предприниматели с требованием не запрещать им продолжать деятельность на время карантина.

По словам заместителя городского головы Смелы Павла Кондратенко, городская комиссия смогла договориться с государственной, чтобы в городе оставили регулярные, нерегулярные перевозки автобусным, железнодорожным транспортом. Все остальные ограничения применяются.

  • Во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям принято новое эпидемическое зонирование. В "красную" зону попали 29 городов и 40 районов. В Черкасской области это Канев, Смела и Смелянский район.
  • Решение вступило в силу 19 октября и будет действовать до 2 ноября 2020 года.
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