В Черкасской области люди протестуют против "красной" зоны карантина
19 октября, 2020, 14:55
В Смеле (Черкасская область) протестуют под горсоветом из-за внедрения карантинных ограничений, которые предусматривает "красная" зона
Об этом сообщает "Общественное Черкассы".
На площади собрались около сотни смелян. Люди просят не закрывать детсады. Также на акцию пришли и предприниматели с требованием не запрещать им продолжать деятельность на время карантина.
По словам заместителя городского головы Смелы Павла Кондратенко, городская комиссия смогла договориться с государственной, чтобы в городе оставили регулярные, нерегулярные перевозки автобусным, железнодорожным транспортом. Все остальные ограничения применяются.
- Во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям принято новое эпидемическое зонирование. В "красную" зону попали 29 городов и 40 районов. В Черкасской области это Канев, Смела и Смелянский район.
- Решение вступило в силу 19 октября и будет действовать до 2 ноября 2020 года.
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