В Братиславе устроили протест из-за карантина, людей разгоняли водометами

19 октября, 2020, 14:14

В Братиславе устроили антиправительственный протест из-за мер борьбы против коронавируса

Полиция разгоняла водометом и слезоточивым газом протестующих, сообщает словацкое изданием SME.

Около 500 человек вышли на протест под зданием правительства в Братиславе в эту субботу. В Словакии в связи с пандемией действует запрет собираться в группы численностью более 6 человек.

Люди негативно высказывались в адрес премьер-министра Игоря Матовича. Нескольким протестующим удалось бросить файеры в здание правительства.

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