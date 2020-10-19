В Братиславе устроили протест из-за карантина, людей разгоняли водометами
19 октября, 2020, 14:14
В Братиславе устроили антиправительственный протест из-за мер борьбы против коронавируса
Полиция разгоняла водометом и слезоточивым газом протестующих, сообщает словацкое изданием SME.
Около 500 человек вышли на протест под зданием правительства в Братиславе в эту субботу. В Словакии в связи с пандемией действует запрет собираться в группы численностью более 6 человек.
Люди негативно высказывались в адрес премьер-министра Игоря Матовича. Нескольким протестующим удалось бросить файеры в здание правительства.
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