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Espreso.tvОбществоВ Беларуси задержали 280 участников вчерашних протестов

В Беларуси задержали 280 участников вчерашних протестов


фото: reuters
Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило задержание 280 участников акций протеста, которые проходили в воскресенье, 18 октября

Больше всего задержанных в Минске - 215, сообщает Белта.

По данным белорусских силовиков, всего в стране вчера прошло 16 акций протеста. В них приняли участие 8000 человек. Наиболее масштабные протесты в Минске.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 280 граждан (из них в Минске - 215). До рассмотрения в суде дел об административных правонарушениях в места содержания задержанных закрыты 237 человек", - сообщили в МВД.

Также в МВД подтвердили применение спецсредств против демонстрантов в Минске.

Напомним, по данным белорусских правозащитников, вчера в Беларуси задержали не менее 240 участников протестов.

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