В Беларуси из СИЗО отпустили еще троих политзаключенных
Об этом сообщает TUT.by .
Политтехнологу Виталию Шклярову, члену президиума Координационного совета оппозиции Лилии Власовой и адвокату Марии Колесниковой Ильи Салею изменили меру пресечения.
По состоянию на понедельник, 19 октября, они находятся дома под домашним арестом.
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Таким образом из СИЗО отпустили семерых из 12 политзаключенных, которые присутствовали на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
10 октября Лукашенко посетил СИЗО КГБ. Белорусские государственные СМИ сообщили, что он обсуждал с арестованными оппозиционерами конституционную реформу.
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