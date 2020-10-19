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Espreso.tvОбществоВ Беларуси из СИЗО отпустили еще троих политзаключенных

В Беларуси из СИЗО отпустили еще троих политзаключенных


фото: reuters
В Беларуси освободили из СИЗО и отправили под домашний арест троих политзаключенных - политического консультанта с американским гражданством и двух оппозиционеров

Об этом сообщает TUT.by .

Политтехнологу Виталию Шклярову, члену президиума Координационного совета оппозиции Лилии Власовой и адвокату Марии Колесниковой Ильи Салею изменили меру пресечения.

По состоянию на понедельник, 19 октября, они находятся дома под домашним арестом.

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Таким образом из СИЗО отпустили семерых из 12 политзаключенных, которые присутствовали на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

10 октября Лукашенко посетил СИЗО КГБ. Белорусские государственные СМИ сообщили, что он обсуждал с арестованными оппозиционерами конституционную реформу.

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