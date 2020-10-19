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Espreso.tvОбществоВ Беларуси 18 октября задержали по меньшей мере 242 протестующих, - правозащитники

В Беларуси 18 октября задержали по меньшей мере 242 протестующих, - правозащитники

Большинство задержанных - участники "Партизанского марша" в Минске

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Большинство задержанных силовиками граждан - из Минска. В то же время, акции и задержания проходили по всей стране: в Витебске, Бресте, Гродно, Гомеле, Дзержинске, Новополоцке, Жодино, Светлогорском, Новогрудке и др.

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Напомним, ранее стало известно, что Netflix снимает документальный фильм о протестах против режима Александра Лукашенко в Беларуси

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