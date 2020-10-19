В Беларуси 18 октября задержали по меньшей мере 242 протестующих, - правозащитники
19 октября, 2020, 09:30
Большинство задержанных - участники "Партизанского марша" в Минске
Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".
Большинство задержанных силовиками граждан - из Минска. В то же время, акции и задержания проходили по всей стране: в Витебске, Бресте, Гродно, Гомеле, Дзержинске, Новополоцке, Жодино, Светлогорском, Новогрудке и др.
Смотрите также: Белорусы учатся давать отпор ОМОНу. обнародовано видео
Напомним, ранее стало известно, что Netflix снимает документальный фильм о протестах против режима Александра Лукашенко в Беларуси
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры