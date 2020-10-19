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Espreso.tvСпортУПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 6-го тура

УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 6-го тура


фото: fcdynamo.kiev.ua
По итогам 6-го тура чемпионата Украины лидерство в турнирной таблице продолжают делить полтавская "Ворскла" и киевское "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

У "Ворсклы" и "Динамо" по 14 очков. На 2 балла от соперников отстает донецкий "Шахтер". "Горняки", которые трижды сыграли вничью, имеют наилучшую атаку в УПЛ - 15 забитых мячей.

В еврокубковой зоне также ковалевский "Колос" (11 очков) и "Мариуполь" (10 очков).

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