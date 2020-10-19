УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 6-го тура
19 октября, 2020, 08:46
По итогам 6-го тура чемпионата Украины лидерство в турнирной таблице продолжают делить полтавская "Ворскла" и киевское "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
У "Ворсклы" и "Динамо" по 14 очков. На 2 балла от соперников отстает донецкий "Шахтер". "Горняки", которые трижды сыграли вничью, имеют наилучшую атаку в УПЛ - 15 забитых мячей.
В еврокубковой зоне также ковалевский "Колос" (11 очков) и "Мариуполь" (10 очков).
- Напомним, 17 октября "Динамо" во Львове победило "Рух".
- Также в 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Львов" и поднялся на второе место в турнирной таблице.
- Также 17 октября Евгений Селезнев забил первый гол после возвращения в Украину и спас "Колос" от поражения от "Зари".
- 18 октября "Днепр-1" победил черниговскую "Десну" со счетом 2:0.
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