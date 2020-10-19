УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 6-го тура

19 октября, 2020, 08:46

По итогам 6-го тура чемпионата Украины лидерство в турнирной таблице продолжают делить полтавская "Ворскла" и киевское "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

У "Ворсклы" и "Динамо" по 14 очков. На 2 балла от соперников отстает донецкий "Шахтер". "Горняки", которые трижды сыграли вничью, имеют наилучшую атаку в УПЛ - 15 забитых мячей.

В еврокубковой зоне также ковалевский "Колос" (11 очков) и "Мариуполь" (10 очков).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо