У Зеленского не видят оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, которого в США считают российским агентом, - адвокаты Порошенко

19 октября, 2020, 17:42

Офис Генерального прокурора отказался возбуждать уголовное производство против нардепа Деркача, который признан американским правительством агентом Кремля. Об этом сообщили адвокаты пятого президента Порошенко

Они отметили, что обжалуют такое бездействие в суде, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Нами был получен знаковый и показательный ответ за подписью Генерального прокурора Венедиктовой, которым нам сообщается, что не будет Генеральной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство в отношении известных действий господина Деркача. О котором Министерство финансов США констатировало факт, что он является многолетним российским агентом. И в отношении которого мы подавали соответствующее заявление в правоохранительные органы Украины о попытке втянуть Украину в выборы в США. соответствующее заявление было нами подано, однако с добрыми словами о верховенстве права и т.д. украинская власть, 100-процентный генеральный прокурор президента Зеленского утверждает, что этих данных недостаточно для того, чтобы начать досудебное расследование ", - говорит адвокат Игорь Головань.

"Это бездействие уже обжаловано в суде. Однако двойные и тройные стандарты современной украинской власти о том, когда политические преследования, уголовные производства регистрируются за просто смешными и совершенно ничтожными основаниям. А вот когда речь идет об агентах влияния и откровенных агентах государства-агрессора, то здесь упоминается и о верховенстве права, и о других вещах, которые так редко применяются у нас в Украине ", - говорит Игорь Головань.

Адвокат Илья Новиков также сообщил, что по информации из Офиса Генпрокурора Зеленский недоволен отсутствием результатов в делах против Порошенко и требует срочно "накопать" что-то на лидера оппозиции.

"Одновременно до нас доходит информация, что в Офисе Генпрокурора Венедиктовой состоялось совещание, и на этом совещании было объявлено, что якобы Офис президента недоволен тем, что Венедиктова не была в состоянии пока выдать результат. На этом совещании, которым руководил от имени Ирины Венедиктовой господин Панов, была доведена информация к сотрудникам Офиса Генпрокурора, что они обязаны в кратчайшие сроки любой ценой, любым способом выдать что-то, какое-то новое обвинение по Порошенко ", - сообщил Новиков.

"Мы видим, что одновременно дело по Андрею Деркачу, который, по информации из очень надежных источников, по информации из США, от официальных агентств является человеком, который работает на другое государство, которое в соответствии является агентом - против него не регистрируется уголовное производство. И одновременно от сотрудников Офиса Генпрокурора требуют, чтобы они искали что-то - мы имеем в виду уголовное производство - по пятому Президенту Порошенко. Это очевидно связано ", - убежден Илья Новиков.

"Генпрокуратура сейчас отрабатывает ничтожные пасквили против оппозиции, против пятого Президента Петра Порошенко, а серьезные сведения, серьезную информацию, которая поступает из Минфина США в отношении таких персонажей, как Деркач, они не хотят видеть и не хотят на них реагировать", - резюмирует Игорь Головань.