Теракт во Франции: мусульманский проповедник выпустил фетву с призывом убить учителя

19 октября, 2020, 18:02

В понедельник, 19 октября, полиция Франции проводит масштабную спецоперацию в связи с убийством французского учителя, совершенным 18-летним чеченцем

Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передает Reuters .

"Полиция провела несколько рейдов, и ожидаются новые, относительно десятков человек", - сказал он в эфире радио Europe 1.

Дарманен сообщил, что во Франции ведется около 80 расследований по факту ненавистнических высказываний в интернете. По его словам, решение о том, следует ли закрыть некоторые группы мусульманского сообщества после обвинений в пропаганде насилия и ненависти, еще не принято.

Глава МВД Франции добавил, что арестованный проповедник и отец 13-летней школьницы "выпустили фетву" (исламское религиозное постановление), в отношении учителя Самуэля Пати с призывом убить его за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда.

"Очевидно, что они объявили фетву против профессора", - сказал Дарманен.

Учитель французской истории Самуэль Пати был обезглавлен 16 октября возле своей школы в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.

Его убил 18-летний выходец из Москвы чеченского происхождения за то, что он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый был застрелен полицией.

Убийство учителя вызвало волну возмущения во Франции. 18 октября тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память Самюэля Пати.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал преступление исламистским терактом. Расследованием убийства занялась антитеррористическая прокуратура, задержали 11 человек.