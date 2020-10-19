Теракт во Франции: мусульманский проповедник выпустил фетву с призывом убить учителя
Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передает Reuters .
"Полиция провела несколько рейдов, и ожидаются новые, относительно десятков человек", - сказал он в эфире радио Europe 1.
Дарманен сообщил, что во Франции ведется около 80 расследований по факту ненавистнических высказываний в интернете. По его словам, решение о том, следует ли закрыть некоторые группы мусульманского сообщества после обвинений в пропаганде насилия и ненависти, еще не принято.
Глава МВД Франции добавил, что арестованный проповедник и отец 13-летней школьницы "выпустили фетву" (исламское религиозное постановление), в отношении учителя Самуэля Пати с призывом убить его за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда.
"Очевидно, что они объявили фетву против профессора", - сказал Дарманен.
Учитель французской истории Самуэль Пати был обезглавлен 16 октября возле своей школы в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.
Его убил 18-летний выходец из Москвы чеченского происхождения за то, что он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый был застрелен полицией.
Убийство учителя вызвало волну возмущения во Франции. 18 октября тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память Самюэля Пати.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал преступление исламистским терактом. Расследованием убийства занялась антитеррористическая прокуратура, задержали 11 человек.
- Напомним, 3 октября прошлого года сторонник радикального течения ислама напал с ножом на полицейских в центральной префектуре полиции в Париже на острове Сите. В результате нападения погибли трое полицейских и один административный сотрудник. Нападающего ликвидировали.
- 12 ноября в Германии трое исламистов - немец македонского происхождения и турки - были задержаны за планирование масштабного теракта во Франкфурте с использованием взрывчатки.
- 29 ноября в результате нападения с ножом ранее судимого исламиста на Лондонском мосту погибли два человека. Полиция застрелила нападавшего.
- 10 декабря в Польше задержали украинца, который принял ислам и готовил теракт Пулавы на юге страны.
- 13 декабря в Париже неизвестный совершил нападение на трех полицейских, нападавший был ликвидирован правоохранителями.
- 14 января этого года немецкая полиция устроила массовые рейды у исламистов чеченского происхождения, которые рассматривали шесть локаций в Берлине как возможные места теракта.
- 2 февраля 20-летний исламист, который только что вышел из тюрьмы, набросился с ножом на прохожих на юге Лондона, ранив трех человек. Британская полиция застрелила нападающего. Ранее исламист распространял в сети экстремистские материалы и призвал свою подругу обезглавить своих родителей.
- 3 февраля в Бельгии неизвестная женщина напала с ножом на двух прохожих недалеко от мечети Аль-Фатх.
- 26 июня в центре Глазго мужчина напал с холодным оружием на людей на территории отеля "Парк Инн". В результате нападения мужчины в центре Глазго были ранены шесть человек, трое из них умерли.
- 25 сентября в Париже неизвестный с ножом напал на прохожих вблизи прежней редакции журнала Charlie Hebdo . Злоумышленник ранил четырех человек.
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