Сутки в зоне ООС: оккупанты дважды обстреляли украинские позиции у Авдеевки
19 октября, 2020, 07:48
В воскресенье, 18 октября, российские военные на Донбассе дважды обстреляли укрепления украинской армии
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Оба обстрела захватчики совершили на участке в районе Авдеевки. В обеденное время россияне били из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применили автоматический станковый гранатомет.
"Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому в ответ на провокационные действия противника оружие не применялось", - отметили в штабе ООС.
18 октября боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не зафиксировано.
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