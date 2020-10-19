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Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС: оккупанты дважды обстреляли украинские позиции у Авдеевки

Сутки в зоне ООС: оккупанты дважды обстреляли украинские позиции у Авдеевки

В воскресенье, 18 октября, российские военные на Донбассе дважды обстреляли укрепления украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Оба обстрела захватчики совершили на участке в районе Авдеевки. В обеденное время россияне били из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применили автоматический станковый гранатомет.

"Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому в ответ на провокационные действия противника оружие не применялось", - отметили в штабе ООС.

18 октября боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не зафиксировано.

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