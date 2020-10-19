Скауты "Реала" назвали главных футболистов "Шахтера"

19 октября, 2020, 14:15

Работая над анализом будущего соперника в Лиге чемпионов, скауты мадридского "Реала" представили руководству клуба ряд отчетов о донецком "Шахтере"

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на DefensaCentral.

Скауты разобрали стилистику игры "горняков". В отчете "Шахтер" характеризуют, как физически мощную команду, которая не демонстрирует красивого футбола, а основными ее козырями являются скорость и контратаки.

Также аналитики назвали ключевых футболистов команды Луиша Каштру. В список попали: Андрей Пятов, Додо, Тарас Степаненко, Марлос, Тайсон и Тете.

Матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер" состоится в среду, 21 октября, в Мадриде. Начало в 19:55.

16 октября полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко получил отрицательный тест на COVID-19 .

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