Скауты "Реала" назвали главных футболистов "Шахтера"
19 октября, 2020, 14:15
Работая над анализом будущего соперника в Лиге чемпионов, скауты мадридского "Реала" представили руководству клуба ряд отчетов о донецком "Шахтере"
Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на DefensaCentral.
Скауты разобрали стилистику игры "горняков". В отчете "Шахтер" характеризуют, как физически мощную команду, которая не демонстрирует красивого футбола, а основными ее козырями являются скорость и контратаки.
Также аналитики назвали ключевых футболистов команды Луиша Каштру. В список попали: Андрей Пятов, Додо, Тарас Степаненко, Марлос, Тайсон и Тете.
Матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер" состоится в среду, 21 октября, в Мадриде. Начало в 19:55.
- 16 октября полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко получил отрицательный тест на COVID-19 .
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