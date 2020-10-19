Шевченко: Укргазбанк является наиболее близким среди госбанков к частичной приватизации
Об этом Шевченко написал в колонке изданию Atlantic Council.
"Укргазбанк сотрудничает с Международной финансовой корпорацией (IFC) и является наиболее близким к частичной приватизации государственным банком. Сделка уже в процессе, и переговоры сейчас сосредоточены на технических аспектах с ожиданием успешного закрытия", - написал Шевченко.
По его словам, также ожидается, что IFC приобретет долю в крупнейшем государственном банке Украины, Ощадбанке, однако для этого все еще необходимо провести значительную работу по пересмотру соответствующего законодательства и развитию бизнес-модели банка.
Шевченко также отметил, что нынешняя стратегия приватизация государственных банков Украины предусматривает, что шаги к продажам начнутся не позднее конца 2024 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры