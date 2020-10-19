Шевченко: Укргазбанк является наиболее близким среди госбанков к частичной приватизации

19 октября, 2020, 16:34

По словам главы Национального банка Украины (НБУ), наиболее близким к частичной приватизации является Укргазбанк

Об этом Шевченко написал в колонке изданию Atlantic Council.

"Укргазбанк сотрудничает с Международной финансовой корпорацией (IFC) и является наиболее близким к частичной приватизации государственным банком. Сделка уже в процессе, и переговоры сейчас сосредоточены на технических аспектах с ожиданием успешного закрытия", - написал Шевченко.

По его словам, также ожидается, что IFC приобретет долю в крупнейшем государственном банке Украины, Ощадбанке, однако для этого все еще необходимо провести значительную работу по пересмотру соответствующего законодательства и развитию бизнес-модели банка.

Шевченко также отметил, что нынешняя стратегия приватизация государственных банков Украины предусматривает, что шаги к продажам начнутся не позднее конца 2024 года.

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