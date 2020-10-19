Россия выделит на поставку воды в оккупированный Крым 50 млрд рублей, - правительство РФ
19 октября, 2020, 14:41
Правительство России планирует выделить почти 50 млрд рублей ($ 643,5 млн) на "реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения" оккупированного Крыма
Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.
"Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей ($ 643,5 млн). Большая часть - из федерального бюджета. Это сделает возможной дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей", - говорится в сообщении.
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