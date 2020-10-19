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Espreso.tvЭкономикаРегионы получили 571 млн грн субвенции для обеспечения кислородом коек в опорных больницах

Регионы получили 571 млн грн субвенции для обеспечения кислородом коек в опорных больницах


фото: reuters
Для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных COVID-19, регионам было перечислено 571 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам селекторного совещания президента Украины Владимира Зеленского с представителями правительства.

"571 млн гривен субвенции были перечислены в регионы для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.

При этом Зеленский выразил обеспокоенность из-за высокого показателя загруженности коек в медицинских учреждениях.

"В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При росте количества больных мы должны быть уверены, что достаточно коек, обеспеченных кислородом, в больницах", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

Так, отмечается, что сейчас правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области. Дополнительно проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц Укрзализныци. Министерство здравоохранения рассматривает эти койки для использования в неотложных ситуациях.

В то же время Министерство здравоохранения доложило, что проводит лицензирование предприятий, производящих необходимый кислород для обеспечения больниц. По информации ведомства, в настоящее время в Украине 15,5 тыс. коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тыс. - свободны.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что требует разработки программы страхования врачей от COVID-19.

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