Рада сможет рассмотреть проект госбюджета-2021 в первом чтении с 3 ноября, - Разумков

19 октября, 2020, 12:06

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, депутаты смогут рассмотреть проект государственного бюджета на следующий год в первом чтении с 3 ноября

Об этом Разумков сказал во время заседания согласительного совета, передает Еспресо.TV.

"После того как пройдут выборы и мы согласно графику нашей работы вернемся в Верховную Раду Украины, с 3 ноября, я уверен, что мы сможем рассмотреть этот законопроект", - сказал Разумков.

Параллельно с этим он призвал профильный и другие комитеты Верховной Рады, а также правительство оперативно доработать проект госбюджета-2021 чтобы сократить сроки при его подготовке и принятии.

Напомним, народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко ранее сообщил, что заседание Комитета по вопросам бюджета, на котором должны утвердить поправки к проекту государственного бюджета на 2021 год, отменено из-за отсутствия кворума.

По словам председателя бюджетного комитета Юрия Аристова, комитет Верховной Рады по вопросам бюджета планирует на следующей неделе провести заседание для завершения подготовки к рассмотрению законопроекта о государственном бюджете на 2021 год.

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