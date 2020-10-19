Рада сможет рассмотреть проект госбюджета-2021 в первом чтении с 3 ноября, - Разумков
19 октября, 2020, 12:06
По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, депутаты смогут рассмотреть проект государственного бюджета на следующий год в первом чтении с 3 ноября
Об этом Разумков сказал во время заседания согласительного совета, передает Еспресо.TV.
"После того как пройдут выборы и мы согласно графику нашей работы вернемся в Верховную Раду Украины, с 3 ноября, я уверен, что мы сможем рассмотреть этот законопроект", - сказал Разумков.
Параллельно с этим он призвал профильный и другие комитеты Верховной Рады, а также правительство оперативно доработать проект госбюджета-2021 чтобы сократить сроки при его подготовке и принятии.
- Напомним, народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко ранее сообщил, что заседание Комитета по вопросам бюджета, на котором должны утвердить поправки к проекту государственного бюджета на 2021 год, отменено из-за отсутствия кворума.
- По словам председателя бюджетного комитета Юрия Аристова, комитет Верховной Рады по вопросам бюджета планирует на следующей неделе провести заседание для завершения подготовки к рассмотрению законопроекта о государственном бюджете на 2021 год.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры