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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" останется в треугольнике Кривой Рог - Николаев - Херсон, - Луценко о местных выборах

"Слуга народа" останется в треугольнике Кривой Рог - Николаев - Херсон, - Луценко о местных выборах


фото: dialog.ua
Экс-генпрокурор, бывший министр внутренних дел Юрий Луценко предположил, что на местных выборах партия "Слуга народа" получит не более 20% голосов и не выиграет выборов мэра ни в одном областном центре

Об этом Луценко сказал в программе "Борковский & Валевская | Политика", передает Еспресо.TV.

"Каждые выборы после выборов президента являются собственно продолжением выборов президента. 25 октября будет третий тур президентских выборов. Я, конечно, условно говорю... И вот президент Зеленский взял 73%... "Слуга народа" в парламенте взяла уже 53, кажется, процента. А на местных выборах "слуги народа" возьмут не более 20%. Я это уже полгода назад сказал. И не возьмут ни одного голову областного центра. И, скорее всего, ни одного голову городов-миллионников. И мы будем жить в совсем другой реальности: когда де-юре страной правит моно, единолично "Слуга народа", а де-факто люди отказывают в праве единолично управлять Зеленскому и его партии", - сказал Луценко.

Экс-генпрокурор высказал мнение, что после местных выборов "Слуга народа" сохранит влияние на местах только в Кривом Роге, Николаеве, Херсоне и местами в Одесской и Харьковской области.

"На самом деле "Слуга народа" останется в треугольнике Кривой Рог - Николаев - Херсон, ну, и по бокам будут степи Одесчины и маленькие лесные массивы Харьковщины. Это их заповедник. И собственно по стране, думаю, что они возьмут не более 20% суммарно", - добавил Луценко.

  • Напомним, члены львовской областной организации Национального союза писателей Украины обвинили кандидата в мэры Львова от партии "Слуга народа" Тараса Клефу во лжи о поддержке ими его кандидатуры.

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