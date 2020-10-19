"Поражение в правах": Резников рассказал о том, что делать с коллаборационистами в ОРДЛО
Об этом рассказал в интервью "Зеркалу недели".
"Сам факт коллаборации, попустительство оккупационному режиму - это уже отказ от признания власти страны, гражданами которой они являются. (...) Если учитель в школе внушает детям, что Украина является их врагом, я считаю, что этот человек совершает преступление и не должен какое-то время иметь право учить детей. Люди, которые сегодня добровольно находятся в оккупационном режиме у власти, не могут избирать и быть избранными в органы местной и центральной власти, по меньшей мере достаточно длительное время. Вот это я называю поражением в правах ", - пояснил Резников .
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Он заявил, что доверить таким людям служить в публичной сфере в восстановленной Украины нельзя.
Резников добавил, что есть люди, которые работают на оккупантов, но прямых преступлений не совершают.
В качестве примера, министр привел пожарных и врачей в ОРДЛО. Они там живут и не могут переехать на подконтрольную Украине территорию. Поэтому к ним, по мнению Резникова, не может быть никаких претензий.
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