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Espreso.tvОбщество"Красная" зона карантина: Черновцы возобновят работу детсадов

"Красная" зона карантина: Черновцы возобновят работу детсадов


фото: ukrinform
В Черновцах, которые с 19 октября входят в "красную" зону эпидемиологической опасности, приняли решение возобновить работу детских садов

Об этом передает Укринформ .

Так, на заседании исполнительного комитета Черновицкого городского совета приняли решение возобновить работу детских садов, которые закрылись 19 октября из-за попадания города в "красную карантинную зону".

"Сегодня у нас не открылись детские сады. Позиция управления образования - есть требование Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, однако нет другого решения со стороны органа местного самоуправления. Соответственно, предлагаю учесть предложение главы профильного комитета Верховной Рады Сергея Бабака. По его словам, даже при наихудшем сценарии, закрывать детские сады и младшие классы школы не стоит ", - отметил секретарь и.о. мэра Черновцов, секретарь горсовета Василий Продан.

Сообщается, что члены исполкома проголосовали за разрешение работы детских садов в условиях заполненности дошкольных учреждений детьми не более чем на 60%.

Так, в горсовете планируют 20 октября возобновить работу детсадов.

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