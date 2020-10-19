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Espreso.tvОбщество"Даже запрещать качественно разучились": Княжицкий объяснил, почему решение суда не остановит распространение книги о Стусе

"Даже запрещать качественно разучились": Княжицкий объяснил, почему решение суда не остановит распространение книги о Стусе

Удовлетворение Дарницким райсудом Киева требования кума Владимира Путина Виктора Медведчука запретить распространение книги Вахтанга Кипиани о репрессированном советской властью поэте Василе Стусе вынесенноео так, что не сможет помешать распространению произведения

Об этом написал в Facebook народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.

"И еще о Вахтанге Кипиани и абсурдном решении суда в пользу Медведчука. Во-первых, оно еще в силу не вступило. Будет апелляция. Во-вторых, читайте решение. Суд запретил распространять книгу только ему самому и издательству "Виват". То есть какое-нибудь Yakaboo, оффлайн-магазин или любая книжная раскладка может это делать беспрепятственно. Судебный запрет будет действовать если за прилавком будет стоять сам Вахтанг", - написал Княжицкий.

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Народный депутат также отметил, что в решении написано о запрете распространять именно напечатанный тираж книги, а не отдельные экземпляры.

Кроме того, судом запрещено распространять не саму книгу, а "напечатанный тираж книги". То есть одну книгу Кипиани продать может, а все миллион экземпляров (или сколько там входит в "напечатанный тираж") - нет. Запрета распространять книгу, как об этом пишут СМИ, в судебном решении нет. Они даже запрещать качественно с советских времен разучились", - подытожил Княжицкий.

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И еще о Вахтанг Кипиани и абсурдное решение суда в пользу Медведчука. Во - первых он еще в силу не вступило. Будет ...

Опубликовано Миколой Княжицким Понедельник, 19 октября 2020 г.

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